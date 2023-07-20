Головна Новини
search button user button menu button

Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Колишній правоохоронець, який катує українців
фото: ДБР

Чоловік добровільно влаштувався до карального органу, створеного окупантами

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експравоохоронцю, який затримує та катує проукраїнсько налаштованих громадян на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Про це повідомили на сайті ДБР. 

Правоохоронці встановили, що після окупації російськими військами території Мелітопольського району Запорізької області, чоловік добровільно влаштувався до карального органу, створеного окупантами. Підозрюваний виявляв та продовжує виявляти патріотично налаштованих місцевих жителів та незаконно їх переслідувати. Крім того, колишній правоохоронець незаконно проникав до домівок людей, яких безпідставно затримував та знущався над ними.

«Зрадник, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права, погрожував затриманим застосуванням вогнепальної зброї. Він завдавав ударів кулаками, ногами та прикладом автомата по обличчю, тулубу, ногах цивільних мешканців, погрожуючи при цьому їх вбити», – йдеться у повідомленні. 

Затриманих незаконно поміщали до катівні, де вони піддавалися жорстоким тортурам, із заподіянням фізичного та психологічного тиску. 

Експравоохоронцю повідомлено про підозру за фактами колабораційної діяльності, а також у порушенні законів та звичаїв війни у змові з представниками держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статей передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, парамедикиня, яка обороняла Маріуполь й «Азовсталь», та колишня полонена Тетяна Васильченко з позивним Борисівна розповіла про полон. За словами жінки, У Оленівській колонії для українських полонених не було жодних комунікацій: відрізані вода та тепло. Проте у таборі на території Росії умови були значно кращими та й ставлення окупантів також. 19 травня жінку оформили в Оленівці, де вона пробула до 30 вересня.

 Читайте також: «Електрошок прикладали до оголених грудей»: подробиці катувань українок в окупованому Херсоні

 

Теги: Маріуполь полон військові поліція табір Азовсталь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень
ЗСУ відбили усі атаки окупантів в районі Авдіївки – Генштаб
17 липня, 19:22
У Маріуполі чути вибухи
У Маріуполі пролунала гучна «бавовна»
12 липня, 23:05
В охоронця Зеленського на острові Зміїний помітили екзотичний пістолет Laugo Arms Alien
Охоронець Зеленського носить культовий пістолет «Чужий» за $5 тис.
12 липня, 12:50
Унаслідок аварії українка втратила руку
Масштабна ДТП у Польщі: українка може опинитися за ґратами
7 липня, 08:46
Справу відкрили за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) з позначкою «самовбивство»
У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського
3 липня, 14:32
На війні загинув воїн і майданівець Павло Каленіченко
У Києві попрощалися з загиблим воїном і майданівцем Павлом Каленіченком (фото)
2 липня, 22:48
Пригожин поки не на звʼязку, кажуть у його пресслужбі
Востаннє бачили в Ростові: Пригожин після невдалого заколоту не виходить на зв'язок
25 червня, 16:48
Довкола Мадяра – наповнені попкорном валізки від дронів
Українські військові відреагували на заколот у Росії кумедним відео
24 червня, 16:12
Касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах військ РФ
Пентагон заявив, що касетні боєприпаси були б корисними для України проти військ РФ
23 червня, 03:10

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
До Білорусі прибула дев’ята колона «вагнерівців»: є одна особливість
75K
Гільйотина «канонічності» РПЦ запущена. Священикам Московської церкви в Україні приготуватися
36K
Удар по Кримському мосту: в Севастополі почалися проблеми з бензином
23K
Путін хоче всидіти на двох стільцях. Провал гарантовано
13K
Фрукти і ягоди, які не можна їсти щодня. Дієтологи дали пораду
12K
У Сумах пролунали вибухи

Новини

Росіяни зруйнували у Миколаєві будинок поета Лисянського, який написав гімн Москви
Сьогодні, 16:37
Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:56
На Запоріжжі окупанти намагаються відновити втрачене положення – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Дощі та грози у багатьох областях: прогноз погоди на 20 липня
Сьогодні, 05:34
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту