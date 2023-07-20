Експравоохоронцю, який на Мелітопольщині катує українців, повідомлено про підозру

Чоловік добровільно влаштувався до карального органу, створеного окупантами

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру експравоохоронцю, який затримує та катує проукраїнсько налаштованих громадян на тимчасово окупованій Мелітопольщині. Про це повідомили на сайті ДБР.

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Правоохоронці встановили, що після окупації російськими військами території Мелітопольського району Запорізької області, чоловік добровільно влаштувався до карального органу, створеного окупантами. Підозрюваний виявляв та продовжує виявляти патріотично налаштованих місцевих жителів та незаконно їх переслідувати. Крім того, колишній правоохоронець незаконно проникав до домівок людей, яких безпідставно затримував та знущався над ними.

«Зрадник, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права, погрожував затриманим застосуванням вогнепальної зброї. Він завдавав ударів кулаками, ногами та прикладом автомата по обличчю, тулубу, ногах цивільних мешканців, погрожуючи при цьому їх вбити», – йдеться у повідомленні.

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Затриманих незаконно поміщали до катівні, де вони піддавалися жорстоким тортурам, із заподіянням фізичного та психологічного тиску.

Експравоохоронцю повідомлено про підозру за фактами колабораційної діяльності, а також у порушенні законів та звичаїв війни у змові з представниками держави-агресора (ч. 7 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статей передбачає покарання – до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, парамедикиня, яка обороняла Маріуполь й «Азовсталь», та колишня полонена Тетяна Васильченко з позивним Борисівна розповіла про полон. За словами жінки, У Оленівській колонії для українських полонених не було жодних комунікацій: відрізані вода та тепло. Проте у таборі на території Росії умови були значно кращими та й ставлення окупантів також. 19 травня жінку оформили в Оленівці, де вона пробула до 30 вересня.

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