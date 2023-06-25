Востаннє бачили в Ростові: Пригожин після невдалого заколоту не виходить на зв'язок

Пригожин поки не на звʼязку, кажуть у його пресслужбі

Останнє голосове повідомлення Пригожина було опубліковане його пресслужбою увечері 24 червня

Ватажок приватної війскової компанії «Вагнер» Євген Пригожин не виходить на зв'язок після невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові. За домовленістю між російським диктатором Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком Пригожин має перебувати у Білорусі. Про це повідомили в його пресслужбі вдень 25 червня на запит російському телеканалу RTVI.

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«Пригожин поки не на звʼязку. Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному звʼязку», – відповіли пропагандистам у пресслужбі.

Останнє голосове повідомлення Пригожина було опубліковане його пресслужбою 24 червня о 20:25. У ньому він, зокрема, заявив про відступ від плану захоплення Москви.

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Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії. Тож Пригожин заявив, що відступає (відео). Терорист сказав, що його бойовикам залишалося 200 км, щоб дістатися до Москви.

До слова, Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися.

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Уночі «вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео).