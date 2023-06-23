Пентагон заявив, касетні боєприпаси були б корисними для України проти військ РФ

Касетні боєприпаси можуть ефективно застосовуватись підрозділами ЗСУ проти розташованих в окопах військ РФ

Причина, чому США досі не схвалили Україні передачу касетних боєприпасів, полягає в існуючих обмеженнях Конгресу

У міністерстві оборони США нібито підтримують передачу українській армії, яка бореться на фронті з російськими окупантами касетних боєприпасів. У відомстві вважають, що ЗСУ вони необхідні для прориву оборонних ліній загарбників. Про це заявила заступник помічника міністра оборони США Лаура Купер, повідомляє Reuters.

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Журналісти уточнили, що передача цих боєприпасів Україні не схвалена через побоювання з боку союзників.

За словами представниці американського оборонного відомства, надання українським військовим касетних боєприпасів було б корисним з точки зору ефективності на полі бою. За її словами, так вважають американські військовослужбовці та військові аналітики.

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«Наші військові аналітики підтвердили, що DPICM (удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення. – Ред.) були б корисними, особливо проти окопаних російських позицій на полі бою», – заявила вона.

Купер додала, що Вашингтон не схвалює передачу Києву цього озброєння через встановлені Конгресом обмеження на їхній експорт, а також занепокоєння щодо єдності союзників.

Раніше уряд України попросив Сполучені Штати Америки розширити військову допомогу для Збройних сил.

Нагадаємо, що минулого місяця генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозиції щодо постачання Україні касетних боєприпасів.

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До слова, група американських сенаторів-республіканців надсилала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси.