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У Києві попрощалися з загиблим воїном і майданівцем Павлом Каленіченком (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві попрощалися з загиблим воїном і майданівцем Павлом Каленіченком (фото)
На війні загинув воїн і майданівець Павло Каленіченко
фото: Олег Богачук / «Цензор.НЕТ»

Герой потрапив у засідку ДРГ на Сумщині

Сьогодні в Києві біля стели на Майдані Незалежності в останню путь провели захисника та майданівця Павла Каленіченка, який загинув у боях за Україну. Про це повідомляє «Цензор.НЕТ».

Воїна поховають на Південному кладовищі на Алеї Героїв.

«Завжди невтомний, завзятий, безстрашний. На жаль, усе це – був. Дивом вижив на Майдані, де він ввечері 18 лютого отримав тяжке вогнепальне поранення. Лікувався в Чехії. Нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня. Після Майдану – Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані, одним із активних засновників якої був Павло. Допомагав створювати Центр для учасників АТО та їхніх сімей «Бандерівський Схрон», – розповіли в «Ініціативній групі постраждалих/поранених на Майдані». 

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На Майдані Незалежності попрощалися з захисником та майданівцем Павлом Каленіченком
фото: Олег Богачук / «Цензор.НЕТ»

Як пише видання, Каленіченко пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. ССО, а згодом – розвідувальний батальйон. Захисник дивом вижив під Запоріжжям улітку минулого року, коли автомобіль з б/к наїхав на протитанкову міну. Тоді Каленіченко отримав поранення ноги та ока. Однак вилікувався і повернувся на фронт. Герой загинув у п’ятницю 23 червня на Сумщині, де потрапив у засідку ДРГ.

«Нам тебе не вистачатиме, брате. Вічна пам’ять герою!» – додали в «Ініціативній групі».

Усі охочі допомогти рідним Павла Каленіченка можу зробити це за номером картки 4731219615633330 (Олена Каленіченко). 

Нагадаємо, у місті Тальне Черкаської області провели в останню путь українського військового Вадима Бондаренка, якого в ніч проти 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Раніше в Томаківці, на Дніпровщині, попрощалися з воїном Максимом Ляхом. Хлопцеві було лише 22, коли він став до зброї. За ним до військкомату пішов і його 18-річний брат. Вісім днів без перепочинку захисник тримав оборону на позиціях Бахмута, витягнув брата з-під вогню, а сам – загинув. 

Також у Черкасах попрощалися з офіцером Збройних сил України та журналістом Володимиром Муканом. Захисник країни загинув 28 квітня під Бахмутом під час боїв проти російських окупаційних військ.

Теги: військові смерть війна

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