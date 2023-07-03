У Харкові знайдено тіло застреленого поліцейського

Справу відкрили за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) з позначкою «самовбивство»

Правоохоронця виявили на вулиці біля одного із будинків у Немишлянському районі

У Харкові, 3 липня, о 6.40 виявили тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням голови, передає «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прессекретаря Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

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Правоохоронця виявили на вулиці біля одного із будинків у Немишлянському районі.

«Біля тіла знаходився його табельний пістолет... За попередньою версією сталося самогубство», – повідомив прессекретар обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Справу відкрили за ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) з позначкою «самовбивство».

Нагадаємо, що у Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ. Відомо, що курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду.

Раніше у військовому містечку на Львівщині застрелився 42-річний нацгвардієць. Правоохоронці не виявили слідів боротьби на тілі загиблого