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ЗСУ відбили усі атаки окупантів в районі Авдіївки – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ відбили усі атаки окупантів в районі Авдіївки – Генштаб
Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 509- та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби Російська Федерація завдала п’ять ракетних ударів із ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 34 авіаційних удари та здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені діти та дорослі мирні люди, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Білопілля Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема це Чуйківка, Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Павлівка Сумської області та Івашки, Козача Лопань, Гоптівка, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка  Харківської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі західніше Діброви Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Богданівки та Веселого Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Богданівка, Іванівське, Часів Яр, Плещіївка та Ступочки Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під вогнем ворожої авіації, наші захисники відбили усі атаки окупантів в районі міста Авдіївка. 

У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони успішно продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка та біля Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Побєда та Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Макарівки, Благодатного, Новодарівки та Комара і здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізькоїї області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Верхня Терса, Преображенка Запорізької області; Дудчани, Веселе, Львове, Садове Херсонської області та місто Херсон. Під вогонь потрапив і Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

В місті Нова Каховка Херсонської області, російські окупанти безжально масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра, з власних помешкань разом з дітьми на вулицю. Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників. Попередньо, в Новій Каховці та Каховці російські окупанти вимкнули мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Протягом доби нашими захисниками було знищено три ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два важких вогнеметних системи залпового вогню ТОС-1А «Солнцепьок», 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях, один склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.

Нагадаємо, у результаті обстрілу Білопілля Сумської області загинули дві людини. Ще десятеро отримали поранення.

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