Масштабна ДТП у Польщі: українка може опинитися за ґратами
Машина українки влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків та перекинулась на дах
36-річна українка в Польщі потрапила у ДТП, унаслідок якої втратила руку. Інцидент стався у польському місті Гнєзно Великопольського воєводства. Про це повідомляє місцева поліція.
За словами полсьських правоохоронців, громадянка України за кермом Mercedes Benz їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала правила дорожнього руху й поїхала прямо. Машина влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків, а далі перекинулася на дах.
Водійку з тяжкими травмами доставили до лікарні. Вона втратила ліву руку. Кінцівку ампутували приблизно на висоті плеча.
Однак жінка була в машині не одна. Разом з нею їхав 26-річний грузин. З чоловіком нічого не сталося. Проте його доставили до відділу поліції для встановлення обставин ДТП. Ніч він провів в ізоляторі.
Жінка вже втратила водійські права на 3 роки, їй також загрожує тюремне ув'язнення
Польські ЗМІ повідомляють, що жінка нібито сіла за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Проте в польській поліції стверджують, що наразі невідомо, у якому стані громадянка України сіла за кермо. Обставини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, що Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому. Відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торговельної галузі Польщі – зменшує показник роздрібних продажів.
Коментарі — 0