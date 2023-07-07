Масштабна ДТП у Польщі: українка може опинитися за ґратами

Машина українки влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків та перекинулась на дах

36-річна українка в Польщі потрапила у ДТП, унаслідок якої втратила руку. Інцидент стався у польському місті Гнєзно Великопольського воєводства. Про це повідомляє місцева поліція.

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За словами полсьських правоохоронців, громадянка України за кермом Mercedes Benz їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала правила дорожнього руху й поїхала прямо. Машина влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків, а далі перекинулася на дах.

Автівка українки перекинулася на дах фото: Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Водійку з тяжкими травмами доставили до лікарні. Вона втратила ліву руку. Кінцівку ампутували приблизно на висоті плеча.

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Однак жінка була в машині не одна. Разом з нею їхав 26-річний грузин. З чоловіком нічого не сталося. Проте його доставили до відділу поліції для встановлення обставин ДТП. Ніч він провів в ізоляторі.

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Польські ЗМІ повідомляють, що жінка нібито сіла за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Проте в польській поліції стверджують, що наразі невідомо, у якому стані громадянка України сіла за кермо. Обставини аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, що Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому. Відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торговельної галузі Польщі – зменшує показник роздрібних продажів.