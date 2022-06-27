Помста за Калінінград. Російські хакери «накрили» сайти держструктур Литви

Найближчими днями кібератаки, можливо, будуть ще сильнішими

Через кібератаки були відключені сайти МЗС, МВС, Міноборони та Мін’юсту

Хакерське угруповання Killnet, пов’язане з Росією, в понеділок здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

Національний центр кібербезпеки Литви повідомив про масову DDoS-атаку на мережу захищеного передання державної інформації, урядові сайти і приватні компанії країни. Через це портали стали недоступними, ведеться робота з їхнього відновлення.

У центрі кібербезпеки застерігають, що в найближчі дні кібератаки, можливо, будуть ще сильнішими, особливо у сферах транспорту, енергетики й фінансів. Так само зріс ризик кібердій з метою вимагання викупу.

Як уточнює литовський телеканал TV3, через кібератаки були відключені сайти МЗС, МВС, Міноборони, Мін’юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».