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    Політика

    Ракетні обстріли Києва. Порошенко звернувся до світу

    &laquo;Масовані ракетні обстріли &ndash; прояв безсилої злоби русні&raquo;, &ndash; Петро Порошенко - Ракетні обстріли Києва. Порошенко звернувся до світу
    «Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні», – Петро Порошенко
    фото: Сергій Крук/Facebook

    Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

    Петро Порошенко закликав цивілізований світ дати жорстку відповідь на масовані ракетні удари по Україні. Порошенко наголошує: треба дати Україні ще більше зброї і ПДЧ в НАТО, а також притягнути до відповідальності злочинні режими Путіна і Лукашенка.

    «Масовані ракетні обстріли – прояв безсилої злоби русні від її нездатності зламати героїчний спротив українців. Це і виклик Заходу в дні саміту G7 і напередодні саміту НАТО, і ще більше замазування кров’ю Білорусі, яка безумовно нестиме за це свою відповідальність», – наголошує п’ятий президент.

    «Якою має бути спільна відповідь цивілізованого світу на дії російсько-білоруських варварів? Більше санкцій для них. Більше зброї для України. І, нарешті, ПДЧ наперекір злочинам обох біснуватих фюрерів», – пише Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів.

    По Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет. Одна з ракет потрапила в житловий будинок в Шевченківському районі столиці.

    З-під завалів вдалося врятувати семирічну дівчинку та її маму. Їх госпіталізували. Стан матері – критичний. Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці, який є батьком врятованої дівчинки.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні росіяни можуть увесь день атакувати Київ ракетами.

    Теги: Петро Порошенко росія окупанти НАТО Антон Геращенко війна Україна окупація #stoprussia
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    Ракетні обстріли Києва. Порошенко звернувся до світу