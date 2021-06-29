Нардеп від «Слуг народу» спростував, що його зловили п’яним за кермом в Одесі

Депутат підтвердив, що його автівку дійсно зупинили поліцейські, утім заявив, що в стані алкогольного сп'яніння не перебував

За словами Васильковського, така інформація є фейком

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Васильковський спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, про те, що його затримали у стані алкогольного сп'яніння за кермом. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, така інформація є фейком та розповсюджується в засобах масової інформації не вперше.

«Подібними інформаційними вкидами мене атакували перед виборами, потім минулого року – і от знову. Вже позавчора про мене розмістили жовту статтю на замовлення. Опоненти у черговий раз користуються будь-якою можливістю розповсюдити брехню», – написав Васильковський.

Він підтвердив, що його автівку дійсно зупинили поліцейські, утім заявив, що в стані алкогольного сп'яніння не перебував.

«Розуміючи можливість провокацій, я здав тест. Результат на фото: ознак сп‘яніння не виявлено», – наголосив нардеп.

Як раніше повідомлялося, народного депутата від «Слуги народу» зупинили в Одесі в ніч на понеділок 28 червня. Про це повідомив блогер Дмитро Кравчук.

тим часом, на Київщині у п’ятницю, 25 червня, у Бучі на перехресті вулиць Шевченка та Яснополянська сталося зіткнення вантажівки та легковика.Аварія трапилась близько 12 години. За попередніми даними, чотири особи отримали травми, серед них двоє дітей. Всі обставини ДТП з’ясовують слідчі.