«Що за два «дєда-мопєда»? Арахамія не впізнав авторів Конституції України

Степан Хмара і Віктор Шишкін прийшли на святкування 25-ї річниці Конституції у футболках з написом «Зе! Вбивця Конституції»

Голова фракції «Слуга народу» не знає, як виглядають перший генпрокурор України Віктор Шишкін і герой України Степан Хмара

У День Конституції, 28 червня, народні депутати зібралися на урочисте засідання Ради. На ньому були присутніми багато гостей, зокрема Віктор Шишкін і Степан Хмара.

Однак «слуга народу» Давид Арахамія не впізнав співавторів головного закону України. У чаті провладної фракції в телеграмі він некоректно запитав, хто це.

«Що це за два «дєда-мопєда»? Стоять у залі», – написав нардеп.

Серед присутніх у бесіді знайшлися ті, хто змогли пояснити, що два вищезагадані чоловіки – це правознавці й автори Конституції Віктор Шишкін і Степан Хмара.

В Україні 28 червня 2021 року відзначають 25-річчя Конституції. Її ухвалили через 5 років після проголошення Незалежності.

Сьогодні на урочисте засідання парламенту колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін одягнені у футболки з написом «Зе! вбивця Конституції».

До слова, торік 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.