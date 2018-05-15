Екстрене засідання Радбезу ООН: США знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази

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Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заперечила, що відкриття посольства США у Єрусалимі стало причиною кровопролиття

Насильство в Секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі на екстреному засіданні Ради безпеки ООН у вівторок, 15 травня, яке було зібране через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

«На думку деяких, сьогоднішнє засідання було організоване не для того, щоб обговорювати приклади насильства на Близькому Сході. Це засідання було організоване для того, щоб обговорити насильство, яке, на думку деяких, пов'язано з вчорашнім відкриттям посольства США в Єрусалимі. Для деяких відкриття цього посольства – причина для насильства. Як це може служити виправданням?» - сказала Гейлі.

Вона підкреслила, що ХАМАС «підбурює до насильства вже багато років, ще задовго до того, як США ухвалили рішення про перенесення посольства».

Гейлі зазначила, що останнім часом задокументовано численні підбурювання ХАМАСу в Секторі Гази. «В останні дні терористи ХАМАСу за підтримки Ірану здійснювали напади на ізраїльську армію оборони та об'єкти інфраструктури», - заявила постійний представник США при ООН.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Джерело: 112 Україна