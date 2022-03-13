Електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі

Україна не потребує жодної допомоги зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання

Українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи

Сьогодні на Чорнобильській атомній електростанції було відновлено електропостачання, що дасть можливість в штатному режимі працювати системам охолодження відпрацьованих ядерних збірок. Про це написав міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК «Укренерго», наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі», – зазначив Герман Галущенко.

Він пояснив, що тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення.

При цьому Україна не потребує жодної допомоги зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на українських енергетичних об’єктах, одним з яких є ЧАЕС.

«Так, наші енергетики дійсно герої, але самими подвигами неможливо забезпечити ядерну безпеку в умовах військової агресії. Тому я ще раз звертаюся до наших міжнародних партнерів, Єврокомісії, МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ: допоможіть нам захистити ядерні об’єкти! Зараз вкрай необхідно змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об’єктів атомної енергетики України», – наголосив Галущенко.

Нагадаємо, глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков розповів, що наразі відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що безпосередньо на майданчику. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

Зазначимо, взятий у полон 24 лютого персонал Чорнобильської АЕС ще й досі працює без ротації, тоді як стандартна зміна триває 12 годин.