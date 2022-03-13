Глава Держатомрегулювання описав ситуацію на ЧАЕС, захопленій російськими терористами

«Відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС»

Починаючи з 11:22 9 березня на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» відсутнє електропостачання і поки що його не вдається відновити. В результаті залишаються знеструмленими ядерні установки та інші об’єкти АЕС та на території зони відчуження, а також міста Славутич. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

Коріков додав, що працюють аварійні дизель-генератори електростанції, вони забезпечують живлення для забезпечення працездатності основних систем важливих для безпеки ядерних установок та нового безпечного конфайнмента над об’єктом «Укриття», насамперед сховища відпрацьованого ядерного палива мокрого типу (СВЯП-1) на проммайданчику ЧАЕС. Ці об’єкти містять величезну кількість ядерного матеріалу. У басейнах зберігання СВЯП-1 зберігаються майже 20 тисяч тепловиділяючих збірок відпрацьованого ядерного палива Чорнобильської АЕС.

Дизельним паливом ці дизель-генератори поки що забезпечені, однак його запаси вкрай обмежені. У Славутичі включили когенеративну установку (ТЕЦ, що виробляє одночасно електроенергію і тепло – «Главком») і тепер місто енергетиків забезпечене тепло- та водопостачанням.

На ЧАЕС:

- втрачена передача даних до МАГАТЕ з системи дистанційного контролю ядерних матеріалів в рамках забезпечення гарантій нерозповсюдження та збереженості ядерних матеріалів;

- відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що безпосередньо знаходиться на майданчику;

- регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві здійснювати неможливо.

«У разі повного знеструмлення існує загроза втрати працездатності важливих для забезпечення безпеки систем та обладнання, зокрема: систем вентиляції, тепловідведення, технологічного та радіаційного контролю. Буде втрачена можливість дистанційного контролю персоналу за показниками ядерної та радіаційної безпеки сховищ СВЯП-1, СВЯП-2, нового безпечного конфайнмента над об’єктом «Укриття», інших об’єктів. Не буде можливості контролювати, у тому числі, рівень та температуру води у басейнах зберігання відпрацьованого ядерного палива, показники радіаційної обстановки», – пояснив Коріков.

Глава Державної інспекції ядерного регулювання України підкреслив, що відсутній будь-який зв'язок із персоналом ДСП «Чорнобильська АЕС», що безпосередньо знаходиться на майданчику. Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий.

«За нашими даними, загарбники порушують норми і правила радіаційної безпеки, санітарно-пропускний режим, не дотримуються відповідні регламенти роботи з підтримання обладнання та радіаційної обстановки в межах норми. Тому, відповідно, рівні радіаційного забруднення на проммайданчику мають тенденцію до зростання», – додав Коріков.

Зазначимо, взятий у полон 24 лютого персонал Чорнобильської АЕС ще й досі працює без ротації, тоді як стандартна зміна триває 12 годин.

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