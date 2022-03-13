Окупований Енергодар: людей б’ють на вулицях та відбирають авто (відео)

Містян «пакують» та відвозять у невідомому напрямку

В Енергодарі панує повне беззаконня Людей відкрито б’ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось «пакують» та відвозять у невідомому напрямку. Про це повідомляє «Енергоатом». Відомство також опублікувало відео безчинств на вулицях міста.

«Зараз енергодарцям вже не до занепокоєнь з боку міжнародних партнерів…», – зауважили в «Енергоатомі».

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.