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    Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після ремонту

    Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці АЕС
    Енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту. Про це у середу повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом». «6 лютого 2018 року о 18:44 після завершення середнього планового ремонту підключено до енергомережі турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 (ВВЕР-440)
    • Вчора, 22:55
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    Рівненська АЕС
    Рівненська АЕС

    Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці АЕС

    Енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту.

    Про це у середу повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

    «6 лютого 2018 року о 18:44 після завершення середнього планового ремонту підключено до енергомережі турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. О 20:44 того ж дня потужність блоку сягнула 50% номінальної. Тривають пуско-налагоджувальні роботи на турбогенераторі ТГ-1», - йдеться у повідомленні.

    Загалом станом на 8 годину 7 лютого у роботі перебували три енергоблоки Рівненської АЕС. Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці.

    Нагадаємо, 19 січня енергоблок №2 Рівненської АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту.

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