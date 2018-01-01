Енергоблок №1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після ремонту

Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці АЕС

Енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту. Про це у середу повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом». «6 лютого 2018 року о 18:44 після завершення середнього планового ремонту підключено до енергомережі турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 (ВВЕР-440)



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Рівненська АЕС

Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці АЕС

Енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту.

Про це у середу повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

«6 лютого 2018 року о 18:44 після завершення середнього планового ремонту підключено до енергомережі турбогенератор ТГ-2 енергоблоку №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС. О 20:44 того ж дня потужність блоку сягнула 50% номінальної. Тривають пуско-налагоджувальні роботи на турбогенераторі ТГ-1», - йдеться у повідомленні.

Загалом станом на 8 годину 7 лютого у роботі перебували три енергоблоки Рівненської АЕС. Наразі триває 62-а доба планово-попереджувального ремонту на третьому енергоблоці.

Нагадаємо, 19 січня енергоблок №2 Рівненської АЕС було відключено від енергомережі дією автоматичного захисту.