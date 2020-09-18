Епідеміолог розповіла, чому запроваджене урядом зонування втрачає сенс



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Населення не дотримується санітарних норм, тому зонування України безглузде

«Населення дотримується запроваджених обмежень», – це все втрачає сенс

Завідувачка відділу оцінки ризиків та інфекційного контролю лікарні «Охматдит» Катерина Сояк пояснила, чому запроваджене Кабінетом міністрів зонування України під час пандемії втрачає сенс.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначає, що населення не дотримується санітарних норм, встановлених для конкретних зон, тому зонування України у підсумку просто безглузде. Хоча в теорії це насправді логічне і правильне рішення.

«Це, напевно, єдина вірна ідея, бо ненормально закривати і паралізувати всю країну. Інша річ – наскільки населення дотримується запроваджених обмежень. Водночас зі слів колег і знайомих я знаю, що зараз можна без проблем приїхати з будь-якої області в будь-яку, навіть з червоної в зелену. Тому сенс зонування втрачається», – наголосила лікарка.

Крім того, епідеміолог розповіла , що можна було б зробити для того, щоб знизити захворюваність.

«Мені здається, найперше – посилити контроль за тими заходами, які вже заявлені, тому що багато з них дієві і логічні. Поступово відпало багато непотрібних – наприклад, знезаражувалися вулиці і робились інші речі, які не мають доказової бази. По-друге, необхідно посилити контроль над контактними особами. Бо чим швидше ми виявляємо контактних і ізолюємо, тим краще. І третє – нам треба дивитися вперед, працювати над налагодженням системи епіднагляду, бо ж коронавірус із нами надовго. Зокрема, це і реєстрація інфекційних захворювань, і налагоджування інфекційної безпеки в системі охорони здоров’я, в школах, садочках», – зазначила Сояк.

Нагадаємо, що за 18 вересня в Україні за добу 3228 нових хворих.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

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