Епіфаній назвав дату Священного синоду Православної церкви України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Митрополит Епіфаній: на синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Митрополит зазначив, що після президентських виборів процес переходу парафій до ПЦУ уповільнився

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) відбудеться 24 травня, повідомив її предстоятель, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

«Ми плануємо 24-го (травня – ред.) провести засідання Священного синоду», - сказав митрополит Епіфаній в інтерв'ю ВВС News Україна, оприлюдненому в четвер.

За його словами, на синоді обговорюватиметься загальний стан справ у ПЦУ. Епіфаній не виключив, що, «можливо, буде надано оцінку тим діям, які до цього часу були зроблені».

Митрополит також зазначив, що після президентських виборів процес переходу парафій до ПЦУ уповільнився.

«Після виборів ми бачимо, що справді процес переходу парафій дещо призупинився, але я вірю, що з часом це знову буде відновлено, оскільки є багато парафій, які очікують, які визначаються і поступово переходитимуть і долучатимуться до нашої церкви», - сказав митрополит Епіфаній.

Він також відкинув звинувачення, які почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив днями на його адресу, зокрема, що він не є самостійною фігурою і сам говорив про це Філарету.

«Так, але я говорив про те, що я як предстоятель самостійно, тобто одноосібно, можу приймати не всі рішення. Тому 15 грудня на Об'єднавчому соборі ми заклали іншу модель керівництва церквою. Я одноосібно як предстоятель не маю права змінювати статут, не маю права порушувати канонічний порядок», - сказав митрополит Епіфаній.

Він також назвав неправдивими розмови про те, що в патріарха Філарета можуть забрати Київську кафедру або Володимирський собор.

«Не потрібно слухати плітки. Ніхто не намагається нічого «відібрати». Під час засідання Священного синоду це була моя чітка позиція: ми не просто залишаємо патріарху Володимирський собор і резиденцію на вул. Пушкінській, а залишаємо управління парафіями міста Києва. Єпархію і все, що наразі перебуває в складі єпархії міста Києва, крім Михайлівського Золотоверхого собору, який є моїм кафедральним собором. Розмови про те, що щось відбиратиметься, не відповідають дійсності», - наголосив митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Ба більше, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою».

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.