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    Епіфаній та британський посол спільно привітали українців з Днем вишиванки (відео)

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    <p>Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та митрополит Епіфаній звернулися до українців з нагоди Дня вишиванки</p> - Епіфаній та британський посол спільно привітали українців з Днем вишиванки (відео)

    Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та митрополит Епіфаній звернулися до українців з нагоди Дня вишиванки

    «Національні традиції - це те, що робить країну особливою та унікальною», - підкреслила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф

    Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітали українців з Днем вишиванки, записавши спільне відео.

    Про це повідомляється у Twitter посольства Великої Британії.

    «Національні традиції - це те, що робить країну особливою та унікальною. Україна та Великобританія мають свої тисячолітні традиції, наприклад традиції дзвонарства. Але є і сучасні традиції, як от святкування Дня вишиванки. Саме тому сьогодні у Михайлівському соборі поруч з Владикою Епіфанієм я хочу привітати всіх українців з Днем вишиванки», - сказала посол.

    В свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що сьогодні українці святкують унікальне свято, яке вирізняє їх з-поміж інших народів.

    «Вишиванка є особливим символом для кожного українця - патріота, який бачить у ній щось особливе, що відображає нашу внутрішню ідентичність. Тому долучаюсь до всіх привітань, які лунають сьогодні, разом з пані послом», - сказав глава ПЦУ.

    Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

    Раніше повідомлялося, що представник президента у Верховній Раді та дружина Генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

    Прем’єр-міністр  Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці. З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.

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