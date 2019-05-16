Епіфаній та британський посол спільно привітали українців з Днем вишиванки (відео)



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Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та митрополит Епіфаній звернулися до українців з нагоди Дня вишиванки

«Національні традиції - це те, що робить країну особливою та унікальною», - підкреслила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф та предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітали українців з Днем вишиванки, записавши спільне відео.

Про це повідомляється у Twitter посольства Великої Британії.

«Національні традиції - це те, що робить країну особливою та унікальною. Україна та Великобританія мають свої тисячолітні традиції, наприклад традиції дзвонарства. Але є і сучасні традиції, як от святкування Дня вишиванки. Саме тому сьогодні у Михайлівському соборі поруч з Владикою Епіфанієм я хочу привітати всіх українців з Днем вишиванки», - сказала посол.

В свою чергу митрополит Епіфаній зазначив, що сьогодні українці святкують унікальне свято, яке вирізняє їх з-поміж інших народів.

«Вишиванка є особливим символом для кожного українця - патріота, який бачить у ній щось особливе, що відображає нашу внутрішню ідентичність. Тому долучаюсь до всіх привітань, які лунають сьогодні, разом з пані послом», - сказав глава ПЦУ.

Нагадаємо, у третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки, цього року свято випало на 16 травня. За традицією, в цей день всі охочі приходять на роботу або навчання у самому пізнаваному елементі українського костюма – у вишиванці.

Раніше повідомлялося, що представник президента у Верховній Раді та дружина Генпрокурора Ірина Луценко у четвер, 16 травня, прийшла до парламенту у стильній вишиванці.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в День вишиванки з’явився на публіці у вишитій сорочці. З Гройсманом у вишиванці охоче фотографувалися люди, які також одягнули 16 травня вбрання з вишивкою.