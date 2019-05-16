Впливовий митрополит УПЦ: У Філарета свій бюджет, у Епіфанія свій



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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл

У свою чергу предстоятель Помісної церкви Епіфаній розказав про свою фінансову ситуацію і про те, на які кошти він живе

Почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет має свій бюджет, а предстоятель Православної церкви України – свій. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав митрополит Луцький і Волинський Михаїл.

«Є декілька статей доходів: з парафій, які у розпорядженні архієрея, від того, що реалізовується, церковне начиння тощо і від жертводавців. В кожного є свої знайомі підприємці, кожен щось продає: свічки, ікони тощо», - зазначив архієрей.

Він також пояснив, що бюджет у церкві контролює священний синод. «У єпархіях контролює єпархіальне управління. Раз у рік ми, кожен архієрей, здаємо звіти про нашу господарську діяльність. Персональної відповідальності когось із членів Синоду за це питання немає», - зазначив митрополит Михаїл.

У свою чергу предстоятель Помісної церкви Епіфаній розказав в інтерв’ю ВВС-Україна про свою фінансову ситуацію і про те, на які кошти він живе. Коментуючи чутки, що у нього дуже скрутна фінансова ситуація, адже нібито почесний патріарх контролює всі фінанси в церкві, Епіфаній пояснив: «Місто Київ - все місто, включаючи всі фінанси, які надходили в церковну касу, окрім Михайлівського монастиря, залишилися за почесним патріархом Філаретом».

Він уточнив, що загалом Київська митрополія, Київська православна богословська академія - зараз частково утримуємось з тих пожертв, які надходять в казну Михайлівського золотоверхого монастиря. Решта коштів - від благодійників.

Епіфаній наголосив, що намагався налагодити комунікацію з почесним патріархом Філаретом і до цього часу протягом останніх місяців все робив задля того, щоб все було мирно і спокійно. Тобто в рамках канонів, статуту і томосу.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Більш того, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою».

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.