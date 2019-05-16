Епіфаній про конфлікт з Філаретом: те, що нам дало життя, не може нас зараз знищити



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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній Фото: Радіо Свобода

Предстоятель Помісної церкви наголосив, що заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в Українській православній церкві панував мир

Предстоятель Української православної церкви Епіфаній визнав, що заслуга святійшого патріарха Філарета є великою і він це цінує. Про це він заявив в інтерв’ю ВВС-Україна.

«Ми не відкидаємо роль Київського патріархату, не применшуємо. Тим більше, не применшуємо роль патріарха Філарета в тих процесах, які відбувалися протягом останніх 25 років навіть в незалежній українській державі, але те, що нас породило, те, що нам дало життя, не може нас зараз знищити. Тобто, ми цінуємо, ми поважаємо всі добрі справи, але ті хибні думки, які руйнують, ми підтримувати не будемо», - наголосив Епіфаній.

Він наголосив, що треба прагнути бути єдиними і не обговорювати ті питання, які вносять деструктив.

«Я б не хотів коментувати якісь речі, які вносять певний дисонанс, які вносять розділення. Навіщо говорити «на спокій», «відлучення»? Це безпідставно і лише збурює пристрасті… Ми прагнемо єдності, ми прагнемо, щоб в нашій церкві панував мир. І тому я як предстоятель, і Священний синод, і всі архієреї, надалі будемо все робити задля того, щоб в нашій церкві панувала єдність», - підкреслив предстоятель Помісної церкви.

Він додав, що заяви, які лунають від деяких ієрархів, на жаль, зараз підтримуються засобами масової інформації нашого сусіда, який не бажає, щоб в Українській православній церкві панував мир.

Нагадаємо, почесний патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив про конфлікт між ним та предстоятелем Помісної церкви Епіфанієм. За словами Філарета, Епіфаній порушує домовленості і сам керує церквою, хоча попередня умова була така: він представлятиме церкву за кордоном, а внутрішньою розбудовою церкви займається патріарх. Почесний патріарх додав, що нині не спілкується з Епіфанієм. Ба більше, за даними Філарета, Епіфаній «не керує церквою».

Філарет також наголосив, що мріє про відновлення Київського патріархату, і вважає, що за ним майбутнє. «Якщо ліквідувати Київський патріархат, то в Україні залишиться лише Московський», - підсумував патріарх.