«Це не конфлікт, давайте не роздмухувати». Впливовий митрополит розказав про останні події в УПЦ



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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл Фото: Український тиждень

«Статут Помісної церкви можна доповнювати, зміни, звичайно, будуть, тому що життя іде», - каже митрополит Михаїл

В Україні є одна церква, єдиною вона і залишається, ніякого розділення не буде. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. «Звичайно, нам потрібен Київський патріархат. Але в позначенні чергового ступеню автокефальності церкви», - так пояснив останні заяви патріарха Філарета архієрей.

На питання «Главкома», чи є Православна церква України єдиною, як каже митрополит Епіфаній, чи вона розділена, як стверджує почесний патріарх Філарет, архієрей відповів: «Це не конфлікт, давайте не роздмухувати». На його думку, це з’ясування стосунків між двома архієреями в середині церкви, не більше не менше.

«Зараз ми маємо рівень митрополії, подальше наше бажання – стати патріархатом, так як було раніше, до визнання. Це процеси, які повинні іти у всій церкві, а не серед окремої групи архієреїв, які цього домагаються. Тобто це (Київський патріархат) – завдання на майбутнє для Православної церкви України», - зазначив митрополит.

«Чому це з’ясування стосунків (між Філаретом та Епіфанієм, - ред.) стало публічним потрібно питати тих, хто про це висловлюється. Всі ці заяви про те, що ми комусь підкорені, зайві. Ми всі повинні бути віданні лише Православній церкві і Богу. Клятва окремим персонам – це зайве», - підкреслив архієрей.

Нагадаємо, під час утворення Православної церкви України митрополит Михаїл першим заявив про конфлікт, який існує між ним і нинішнім почесним патріархом Філаретом. «У нас було різне бачення одного питання, і все. Не було проблеми протистояння між мною і патріархом Філаретом, чи мною і митрополитом Епіфанієм, чи мною із кимось іншим. Я був проти способу висування кандидатур на Помісний собор, оскільки порушувався статут нашої церкви. Тоді я виступив проти, бо був за статутні правила, які ми ухвалили як церква Київського патріархату», - уточнив митрополит.

Митрополит також прояснив ситуацію щодо листів-запрошень від патріарха Філарета, написаних на бланках Київського патріархату, який мав би бути ліквідований. «Та немає ніяких спеціальних бланків. Які наштампували, на тих і розсилає. Можна було б брати бланки і Православної церкви… Я не знаю логіки, чому вчинили так, як вчинили. Якщо у мене купа листів і старі бланки, я ж повинен їх якось використовувати. Стосунки людей потрібно не з’ясовувати у площині «який бланк» і щось там з цього висмоктати. Потрібно просто з’ясувати причини протистояння, чому ви між собою не можете порозумітися», - підкреслив він.

Михаїл також прокоментував питання, чи потребує змін нинішній статут Православної церкви України: «Статут можна доповнювати згідно із чинним українським законодавством. Ми його ухвалили, він задовольняє усі сторони, він не потребує ніякої зміни. А доповнення, звичайно, будуть, тому що життя іде».