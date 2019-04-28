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    Великдень

    Предстоятель Православної церкви України привітав українців з Великоднем

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    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українців із Великоднем - Предстоятель Православної церкви України привітав українців з Великоднем
    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав українців із Великоднем
    Фото: Facebook Епіфанія

    Митрополит Епіфаній побажав віруючим перемоги Божої над гріхом.

    Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній привітав українців із Великоднем. Вітальне звернення викладено на сторінці предстоятеля церкви у Facebook. «Розділяючи з Вами великодню радість, я вітаю всіх Вас зі світлим Воскресінням Христовим, зі спасительною Пасхою Господньою!», - ідеться у привітанні. «У кожний куточок України від золотоверхого Києва хай линуть тепло нашої любові та молитовні побажання радості і особливого піднесення. Нехай Господь надихне серця наші будувати краще майбутнє, відкидати спокуси, протистояння, ворожнечу та утверджувати правду, порозуміння і суспільний мир. Вітаймо один одного, сповіщаймо ближнім і далеким перемогу Божу над гріхом, злом і смертю, бо воістину: Христос воскрес!», - сказав предстоятель Помісної церкви.

    Нагадаємо, в Михайлівському кафедральному соборі відбулося Великоднє богослужіння.

    Як повідомляв «Главком» раніше, у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього у суботу зійшов Благодатний вогонь.

    Facebook Епіфаній
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