На Фанарі пасхальне послання вперше зачитали українською мовою



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Богослужіння проводилося на честь Великодня

Під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання вперше проголошувалося українською мовою.

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою — ще рік тому це здавалося недосяжним», — повідомив посол.

Сьогодні під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою -ще рік тому це здавалося недосяжним! Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна! pic.twitter.com/cEfHyLOa4O — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

«Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!» - додав Сибіга.

Посол також відзначив силу Патріаршого послання Церкви-Матері до вірян.

«Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію. Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі, чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу! Смакували і українські паски», - додав Сибіга.

Сильне Патріарше послання Церкви-Матері до вірян! Й.В.Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію.Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі,чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу!Смакували і укр паски) pic.twitter.com/jyd14sz8li — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 28 квітня 2019 р.

Нагадаємо, в Україні в 14,6 тис. культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 млн громадян.