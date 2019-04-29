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    На Фанарі пасхальне послання вперше зачитали українською мовою

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    На Фанарі пасхальне послання вперше зачитали українською мовою

    Богослужіння проводилося на честь Великодня

    Під час Великоднього богослужіння на Фанарі у Стамбулі патріарше послання вперше проголошувалося українською мовою.

    Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

    «Під час святкового Богослужіння на Фанарі Патріарше послання виголошувалося також української мовою — ще рік тому це здавалося недосяжним», — повідомив посол.

    «Вірте і завжди буде перемога! Все буде Україна!» - додав Сибіга.

    Посол також відзначив силу Патріаршого послання Церкви-Матері до вірян.

    «Патріарх Варфоломій сьогодні особисто відправив святкову Великодню Літургію. Як приємно було бачити чисельні вишиванки у Храмі, чути український хор. Сьогодні на Фанарі відчувалося панування Божого духу! Смакували і українські паски», - додав Сибіга.

    Нагадаємо, в Україні в 14,6 тис. культових споруд пройшли богослужіння, в яких взяли участь понад 6,7 млн громадян.

    Туреччина церква посол українська мова Україна Великдень 2019 Twitter
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