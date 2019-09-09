Ердоган звинуватив США у сприянні терористам у Сирії



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Напередодні Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії

Зона безпеки на півночі Сирії має бути сформована до кінця вересня, і якщо цього не буде зроблено спільними зусиллями, то Туреччина виконає це завдання самостійно.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у неділю в Малатії, повідомляє Укріфнорм.

«Тероризм на сході Євфрату - реальна загроза. Ми ведемо переговори зі США про створення зони безпеки. Ми знову бачимо, що наші прагнення у цьому питанні відрізняються від їхніх (США – ред.)… Якщо не запустимо фактично зону безпеки до кінця вересня, у нас не буде іншого вибору, як піти власним шляхом», - сказав Ердоган.

Він також звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії. «Наш союзник (США - ред.) домагається створення безпечної зони для терористичної організації, а не для нас. Ми відкидаємо таке бачення», - наголосив Ердоган.

Президент Туреччини додав, що патрулювання на 3-5 вертольотах та залучення кількох сотень військовослужбовців не є ефективним підіходом, мета – зробити територію безпечною повністю.

Як відомо, у неділю підрозділи ЗС Туреччини та США провели перше спільне патрулювання в зоні безпеки на півночі Сирії.