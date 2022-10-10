Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW

Аналітики не беруться прогнозувати, що станеться, якщо Путін втратить підтримку виборців

Напад на Керченський міст у поєднанні з нещодавніми військовими невдачами Росії та частковою мобілізацією викликають пряму критику президента Росії Володимира Путіна та Кремля з боку російської провоєнної націоналістичної спільноти. Деякі блогери критикують нездатність Путіна та Кремля відверто розглядати важливі події, зазначаючи, що важко згуртуватися навколо Путіна, коли його уряд покладається на секретність. Про це йдеться у спецвипуску американського Інституту вивчення війни (ISW).

Ця критика з боку провоєнного табору може свідчити про зростання сумнівів щодо здатності Путіна досягти обіцяної ним мети «денацифікації» України та може підірвати режим Путіна.

Аналітики зазначають, що також змінюється уявлення про траєкторію війни та українські можливості, а росіяни переживають грубе пробудження. «Російські джерела визнали, що український контрнаступ на півдні становить значну загрозу для російських військ на півдні України. Це визнання є значним відхиленням від попереднього наративу, який протягом місяців подавався пропагандистами, блогерами та російським Міноборони про те, що українські контрнаступи в Херсонській області були неможливими або невдалими», - йдеться в матеріалі.

Російські націоналісти вимагають від військових РФ у відповідь на вибух Керченського мосту повернути ініціативу на полі бою та відновити ракетну атаку по українській інфраструктурі.

«Путін не може зробити єдиного, чого вимагає його жорсткий електорат, — виграти війну. Перестановка вищого командування не вирішить системних проблем, які перешкоджали російським операціям, логістиці, оборонній промисловості та мобілізації з самого початку вторгнення. Цапи-відбувайла можуть відвернути критику від Путіна лише на деякий час, і поява прямої критики керівництва Путіна серед його найвідданіших жорстких виборців, ймовірно, є передвісником майбутнього невдоволення в цьому секторі», - вважають у ISW.

Ескалація, звичайна чи ядерна, не може вирішити проблеми Путіна, переконані аналітики. «Якщо російські сили зможуть розширити свої атаки на українські населені пункти чи критичну інфраструктуру, або якщо Путін захоче застосувати тактичну ядерну зброю проти України, він може лише сподіватися, що таким чином на деякий час зупинить українські контрнаступи. Такі атаки не дозволять його силам завоювати Україну та досягти цілей, яких вимагають крайні провоєнні російські націоналісти. Вони цілком можуть спровокувати реакцію Заходу, яку російські прихильники жорсткої лінії сприймуть як підтвердження їхніх аргументів, але ціною спустошення залишкової військової потужності Росії та її здатності досягти чогось реального. Що може статися, якщо Путін втратить підтримку виборців, які найбільше віддані його баченню? Важко сказати», - підсумували аналітики.

Ключовий висновки ISW за 9 жовтня:

Українські війська продовжили просування на схід від р. Оскіл у напрямку Луганської області та увійшли до Стельмахівки (приблизно 18 км на захід від Сватового). Російські війська безуспішно атакували Бурдаки на кордоні Харківської області та Росії та Терни на північний схід від Лиману.

Російські джерела повідомили, що російські війська намагалися атакувати в напрямку Тернових Подів (приблизно 30 км на північний захід від міста Херсона). Українські джерела повідомили, що російські війська продовжували обстрілювати щойно звільнені населені пункти на півночі Херсонської області з артилерії, РСЗВ та авіації.

Українські джерела повідомляли, що українські сили відбили понад 30 атак у районі Бахмута та Авдіївки. Російські війська розпочали невдалий штурм на південний захід від міста Донецьк.

Російські війська обстріляли крилатими ракетами житлові квартали Запоріжжя.

Російський блогер звинуватив Північну Осетію і Владикавказ у невиконанні мобілізаційних наказів через недбалість і особисту зацікавленість регіональних чиновників.

Українські джерела повідомили, що російська окупаційна влада переселяє їхні родини з Херсонської області до Криму, а зі Старобільська до Луганська.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи потрапляє пожежа на Кримському мосту під можливості задіяння ядерної доктрини.