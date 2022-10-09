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Подоляк відреагував на скандальну заяву Путіна щодо вибухів на Кримському мосту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Подоляк відреагував на скандальну заяву Путіна щодо вибухів на Кримському мосту
Подоляк назвав Росію державою-терористкою
фото з відкритих джерел

Після вибуху на Кримському мосту Росія випустила 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя

Російський диктатор назвав вибух на мосту «терактом» та традиційно звинуватив у цьому Україну
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів на звинувачення України у «теракті» на Кримському мосту.

«Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді як ru-літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це», – написав Подоляк.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: Кримський міст Михайло Подоляк путін

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