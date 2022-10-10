«Законна військова мішень». Радник Трампа застеріг Путіна від застосування ядерної зброї

Президент РФ Володимир Путін підпише собі смертельний вирок, використавши ядерну зброю увійні з Україною

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон назвав Путіна «законною військовою мішенню», коментуючи заяви президента РФ щодо ймовірного застосування ядерної зброї проти України.

«Я думаю, що будь-коли, коли ми розглядаємо потенційне використання ядерної зброї, ми повинні сприймати це серйозно», – сказав Болтон в інтерв'ю CBS News.

«Це не є неминучим, – продовжив Джон Болтон. – Але Путін хотів би, щоб ми думали, що це неминуче. Він хотів би бачити, як люди нервують... Він робив це вже кілька разів після свого вторгнення в Україну. Він щоразу блефував. Тут є ризик використання ядерної зброї. Я не думаю, що ми перебуваємо в тих обставинах, коли це станеться, хоча ми уважно спостерігаємо за цим. Але для Заходу дуже важливо стримати використання Путіним ядерної зброї».

І якби Путін дозволив використання ядерної зброї, сказав Болтон, то він сам підписав би передсмертну записку.

«Було запропоновано низку речей – удари по російських військах у різних місцях», – сказав Болтон. – У мене з цим немає жодних проблем. Бо це ті, хто вдерлися в Україну. Але я вважаю, що важливіше покласти відповідальність на владу в Росії, яка би схвалила використання ядерної зброї, і я маю на увазі дуже зокрема Володимира Путіна. Я думаю, ми повинні публічно дати це зрозуміти, щоб не тільки Путін, але все вище російське керівництво, всі громадяни Росії знали, що якщо Путін дає дозвіл на використання ядерної зброї, він підписує власну передсмертну записку».

Болтон уточнив, який вигляд можуть мати ці наслідки.

«Ну, ви знаєте, він є центром командування та контролю російської армії, – сказав Болтон. – Ми називаємо це повноваженнями національного командування. Він є законною військовою мішенню. І я думаю, що, хоча є багато інших речей, які ми також можемо зробити, йому потрібно знати, що він у нашому списку цілей у цей момент».

Раніше Путін назвав вибухи на Кримському мосту «терактом», звинувативши в ньому українські спецслужби.