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Вибухи на Кримському мосту. Речник Путіна ухилився від питання щодо ядерного удару

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вибухи на Кримському мосту. Речник Путіна ухилився від питання щодо ядерного удару
Дмитро Пєсков не знайшов відповіді на гостре питання
фото з відкритих джерел

Спікер Кремля Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді на запитання, чи підрив на Кримському мосту потрапляє під застосування ядерної доктрини Росії

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков ухилився від питання, чи потрапляє пожежа на Кримському мосту під можливості задіяння ядерної доктрини. Про це пишуть пропагандисти РИА Новости.

Таке міркування Пєсков назвав «зовсім неправильною постановкою питання».

Раніше Путін назвав вибухи на Кримському мосту «терактом», звинувативши в ньому українські спецслужби.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.

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Теги: ядерна зброя Кримський міст Дмитро Пєсков

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