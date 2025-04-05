Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось

Згідно з опитуванням, американські виборці схвалюють те, як Трамп поводиться з мігрантами

Наразі невідомо скільки українців отримали лист про негайний виїзд з США

Декілька українців, перебуваючи у США, отримали повідомлення про те, що їм слід покинути країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агенство розповідає про деталі ситуації. Повідомляється, що декілька українців, які легально перебувають у Сполучених Штатах за гуманітарною програмою, цього тижня отримали електронного листа.

У листі було вказано, що їхній статус легального перебування в країні скасовано й у них є тиждень, щоб покинути країну. Якщо ж вони не виїдуть, то їх розшукає федеральний уряд.

«Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення з країни. Повторно повідомляємо: DHS анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в Сполучених Штатах», – йшлося в листі.

Згодом стало відомо, що ці електронні листи були надіслані помилково. Також у пресслужбі Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), що гуманітарну програму для українців, що створена у 2022 році, не було анульовано.

Додатково було розіслано листи, де вказано, що попередні повідомлення були помилковими. Наразі невідомо скільки українців отримали лист про негайний виїзд з США.

«Главком» у матеріалі «Ласкаво просимо на вихід! Чи загрожує українцям нова міграційна політика США» розповів чого передусім очікувати нашим співгромадянам, що опинилися у США на фоні міграційної політики Трампа.

Нагадаємо, на початку березня речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала «фейком» повідомлення про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тис. українців у Сполучених Штатах.

Речниця заявила, що на цей час рішення не було ухвалено.

До слова, адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.