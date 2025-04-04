Головна Новини
search button user button menu button

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Капітани та їхні судна пов’язані з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот»
фото з відкритих джерел

Розвідники визначили і понад 30 суден, що возять російську нафту в обхід санкцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Серед тих, чиї дані були оприлюднено, – Іван Нікіфоров (капітан танкера KOTLAS),  Костянтин Коваленко (капітан танкера CORUS), Дмитро Халльов (капітан судна NEIROI),  Андрій Лемешко та Михайло Стрижак (обидва – капітани суден BERRA).

За даними воєнної розвідки, «тіньові» капітани пов’язані з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.

Зокрема, Нікіфоров і Коваленко володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також про маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

На порталі War & Sanctions зібрані дані вже про 100 російських капітанів і 782 судна тіньового російського флоту.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що у 2024 році завдяки «тіньовому флоту» танкерів Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт оцінили у понад €80 млрд: сира нафта – €57 млрд, нафтопродукти –  €26 млрд.

Також стало відомо, що на тлі запроваджених проти РФ санкцій іноземні держави стали прибирати свої прапори із танкерів російського тіньового флоту. Так, зокрема, вчинили, Барбадос і Панама.

Читайте також:

Теги: санкції нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи справді Трамп буде гратися з Путіним у санкції?
Час істини для Трампа
1 квiтня, 20:23
Путін виключив російську філію Ariston зі списку націоналізованих компаній
До Росії повернувся перший закордонний бренд
27 березня, 10:28
Наприкінці січня і на початку цього місяця країни Європейського Союзу продовжили ще на шість місяців дію двох пакетів санкцій проти Росії
ЄС назвав умову для ослаблення санкцій проти Росії
26 березня, 15:48
З 2015 року Павло Лебедєв переховується від українських органів досудового розслідування
Український ексміністр, що підозрюється у держзраді, створив будівельну імперію в окупованому Криму – розслідування
21 березня, 15:25
У багатьох регіонах України триває загроза ударних дронів. Це відбувається на тлі розмов про перемир'я
«Путін фактично відкинув пропозицію припинення вогню». Зеленський про чергову атаку РФ
19 березня, 00:23
«Можливо Трамп чудово зрозумів, що Путін його послав»
Чому Трамп постійно говорить про тисячі оточених українських солдат?
17 березня, 09:44
Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ
Посли ЄС знову не узгодили продовження персональних санкцій проти РФ
13 березня, 19:39
Завод залишився без сировини, яка постачалася з-за кордону
У РФ через санкції зупиняється критично важливий завод, який працює на «оборонку»
13 березня, 12:53
«Тіньовий флот» це старі нафтові танкери, які обходять західні санкції, допомагаючи Росії продавати нафту всупереч обмежень
Bloomberg: США відхилили ініціативу Канади щодо моніторингу «тіньового флоту» Росії
9 березня, 04:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
19K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
11K
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва
8823
Росія будує в Керчі корабель, який перевершить флагмана Чорноморського флоту
8476
Донька Фаріон розповіла, скільки заробляє на місяць

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua