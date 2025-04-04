ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»

Капітани та їхні судна пов’язані з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот»

Розвідники визначили і понад 30 суден, що возять російську нафту в обхід санкцій

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало дані про 11 російських капітанів і 31 морське судно, які беруть участь у схемах обходу санкційних обмежень на торгівлю російською нафтою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Серед тих, чиї дані були оприлюднено, – Іван Нікіфоров (капітан танкера KOTLAS), Костянтин Коваленко (капітан танкера CORUS), Дмитро Халльов (капітан судна NEIROI), Андрій Лемешко та Михайло Стрижак (обидва – капітани суден BERRA).

За даними воєнної розвідки, «тіньові» капітани пов’язані з підсанкційною російською компанією «Совкомфлот» і порушують політику обмеження граничної ціни на російську нафту.

Зокрема, Нікіфоров і Коваленко володіють реальною інформацією про власників тіньових танкерів, технічний стан суден, вантаж і його вартість, а також про маршрут судна.

Саме вони ухвалюють рішення про відключення або маніпуляції з навігаційними системами кораблів, підробку даних про місцеперебування суден, внесення неправдивих даних у маршрутні журнали, небезпечне перевантаження нафти між суднами в морі та застосування інших схем для обходу санкцій.

На порталі War & Sanctions зібрані дані вже про 100 російських капітанів і 782 судна тіньового російського флоту.

Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що у 2024 році завдяки «тіньовому флоту» танкерів Росія перевезла понад 60% морського експорту нафти, зокрема 78% експортованої сирої нафти та 37% нафтопродуктів. Загальний морський нафтовий експорт оцінили у понад €80 млрд: сира нафта – €57 млрд, нафтопродукти – €26 млрд.

Також стало відомо, що на тлі запроваджених проти РФ санкцій іноземні держави стали прибирати свої прапори із танкерів російського тіньового флоту. Так, зокрема, вчинили, Барбадос і Панама.