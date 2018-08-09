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    Естонія з Фінляндією виступили проти переходу на літній час в ЄС

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    Естонія з Фінляндією виступили проти переходу на літній час в ЄС

    Водночас, Естонія поки не визначилася, який час вона вважає за краще залишати на постійній основі

    Естонія підтримує ідею сусідньої Фінляндії скасувати практику переходу на літній час у Європейському Союзі.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Міністр економіки Естонії Кадрі Сімсон заявила 9 серпня, що практика зміни часу застаріла на тлі технологічних змін, і аргументи на її користь вже недійсні.

    Уряд також навів дані досліджень в області охорони здоров'я на підтримку цього кроку, схвалення якого вимагає підтримки більшості із 28 членів ЄС.

    Водночас, Естонія поки не визначилася, який час вона вважає за краще залишати на постійній основі.

    Як відомо, Фінляндія заявила у січні, що лобіюватиме скасування переходу на літній час в ЄС після того, як на підтримку цієї пропозиції було зібрано більш ніж 70 тисяч підписів.

    Джерело: Європейська правда

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