На «Азовсталі» окупанти намагаються заблокувати вихід з бункерів

Більшість наземних боїв ведуться на периметрі заводу

У Маріуполі на заводі «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, російські війська не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

«Маріуполь. Азовсталь. Головне. Росіяни не припиняють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних боїв ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щільність обстрілів», – написав він.

Андрющенко також назвав «черговим фейком» інформацію розповсюджену бойовиками «ДНР» про те, що нібито 10 «азовців» здалися у полон.

«З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про «вийшли з білим прапором» наполягаєм на черговому фейку. Не новина. Якщо «довіряти» джерелам окупантів, то вони вже тричі брали всіх в полон в Маріуполі», – наголосив радник мера.

Як повідомлялося, українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників.

Нагадаємо, окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами. Відео атаки опублікував у Telegram російський пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц.