Військові знищили штурмовик, ракету і три безпілотники окупантів

Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил

16 травня уражено п'ять повітряних цілей російських окупантів, в тому числі літак Су-25. Про це повідомляє у Facebook Командування Повітряних Сил.

«Більше 10 літаковильотів на ураження наземних цілей 16 травня здійснила ударна авіація Повітряних Сил. Зокрема завдано вогневого ураження пункту управління ворожої батальйонно-тактичної групи», – йдеться у повідомленні.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил уражено штурмовик Су-25 російських окупантів та ворожу крилату ракету.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ знищує щонайменше три БпЛА «Орлан-10».

Загалом за добу уражено п'ять повітряних цілей: один літак (Су-25); три БпЛА (ОТР); одну крилату ракету.

Нагадаємо, 16 травня російські війська продовжують ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ українських військ на північ від Харкова та запобігти їх виходу на Державний кордон України. Противник веде підготовку до наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм. Сили оборони знищили два ворожих склади з боєприпасами.