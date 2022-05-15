На «Азовсталі» перебувають близько 600 поранених українських вояків

Бійцям катастрофічно не вистачає медикаментів

Українські захисники, які тримають героїчну оборону на маріупольському заводі «Азовсталь», перебувають у вкрай складній ситуації. На території заблокованого окупантами заводу є близько 600 поранених українських захисників. З них 40 – у дуже важкому стані. Про це ввечері 15 травня в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

За словами командира, бійцям катастрофічно не вистачає медикаментів. Українські захисники навіть віддали усі свої індивідуальні аптечки до бойового шпиталю.

«Медикаментів та медичних інструментів дуже не вистачає. Хто зараз на передових позиціях – ми боремося, тримаємося, але у поранених ситуація важка», – заявив він.

Від ранку на «Азовсталі» знову розпочався ворожий штурм. Шлега наголосив, що українські захисники тримаються з останніх сил. Без підтримки авіації та артилерії у росіян не виходить атакувати, тому ворог постійно веде артообстріли і атакує з повітря.

«Ми потерпаємо від усіх видів боєприпасів, зокрема… термічні бомби… Вони вранці працюють артилерією, танками, авіацією, а потім намагаються зайти. Буває, заходять, закріпляються у якихось будівлях, але наші захисники потім їх звідти вибивають або не пускають взагалі. Так, на деяких ділянках заводу противник є. Але це, скажімо так, поки що несуттєво, і ми тримаємося. Але самі розумієте, що тримаємось вже з останніх сил», – заявив Денис Шлега.

Раніше повідомлялося, що прокуратура розпочала розслідування використання російськими військами заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з «Азовсталі».

Нагадаємо, окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.

Згодом росіяни визнали, що обстрілюють завод «Азовсталь» у Маріуполі забороненими фосфорними боєприпасами. Відео атаки опублікував у Telegram російський пропагандист, військовий кореспондент Олександр Коц.