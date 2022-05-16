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    Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, – СNN

    Через невдачі російської армії в Україні Путін може віддати наказ напасти на Грузію - Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, – СNN
    Через невдачі російської армії в Україні Путін може віддати наказ напасти на Грузію
    фото з відкритих джерел

    Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію

    Президент Росії Володимир Путін може розпочати війну проти Грузії для того, щоб здобути швидку перемогу та зберегти свою репутацію на тлі невдач в Україні. Про це заявив американський науковець Лінкольн Мітчелл, повідомляє CNN.

    Як він пояснює, такі дії потрібні для російського диктатора, аби хоч десь показати швидку перемогу армії РФ. Путін впевнений, що Грузія – це оптимальний варіант для цього.

    «Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію», – повідомив Мітчелл.

    Також він розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

    «Вони (Росія – ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації», – заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.

    За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України.

    Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує зі спробами утихомирити агресора.

    До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі передав послу ЄС Карлу Гарцелю другу частину необхідної для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу анкети.

    Теги: ЄС росія окупанти війна путін Грузія Україна президент Саломе Зурабішвілі окупація #stoprussia
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    Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, – СNN