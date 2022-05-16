Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, – СNN

Через невдачі російської армії в Україні Путін може віддати наказ напасти на Грузію

Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію

Президент Росії Володимир Путін може розпочати війну проти Грузії для того, щоб здобути швидку перемогу та зберегти свою репутацію на тлі невдач в Україні. Про це заявив американський науковець Лінкольн Мітчелл, повідомляє CNN.

Як він пояснює, такі дії потрібні для російського диктатора, аби хоч десь показати швидку перемогу армії РФ. Путін впевнений, що Грузія – це оптимальний варіант для цього.

«Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію», – повідомив Мітчелл.

Також він розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

«Вони (Росія – ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації», – заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.

За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України.

Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує зі спробами утихомирити агресора.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі передав послу ЄС Карлу Гарцелю другу частину необхідної для отримання статусу кандидата в члени Євросоюзу анкети.