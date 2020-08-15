Евакуювали 200 людей. На Закарпатті горіла районна лікарня



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Фото ДСНС

Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі

Під час пожежі в Хустській районній лікарні на Закарпатті евакуювали 200 осіб, з яких 160 - пацієнти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно було скеровано 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які за 5 хвилин прибули за вказаною адресою та приступили до гасіння. Окрім того, через щільний дим вогнеборцям довелось евакуювати 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів», — йдеться у повідомленні.

Так, осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.

О 12:15 пожежу було локалізовано на площі 16 кв. м та о 12:20 ліквідовано остаточно.

Причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 15 серпня на Житомирщині сталася пожежа в костелі.