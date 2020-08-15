  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Евакуювали 200 людей. На Закарпатті горіла районна лікарня

    • Розсилка
    Евакуювали 200 людей. На Закарпатті горіла районна лікарня
    Фото ДСНС

    Осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі

    Під час пожежі в Хустській районній лікарні на Закарпатті евакуювали 200 осіб, з яких 160 - пацієнти. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «15 серпня о 12:02 до вогнеборців надійшло повідомлення про пожежу у Хустській центральній районній лікарні ім. Віцинського, що на вул. І.Франка. На місце негайно було скеровано 2 одиниці техніки та 14 рятувальників, які за 5 хвилин прибули за вказаною адресою та приступили до гасіння. Окрім того, через щільний дим вогнеборцям довелось евакуювати 40 чоловік персоналу та 160 пацієнтів», — йдеться у повідомленні.

    Так, осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі.

    О 12:15 пожежу було локалізовано на площі 16 кв. м та о 12:20 ліквідовано остаточно.

    Причина пожежі встановлюється. Постраждалих немає.

    Нагадаємо, що 15 серпня на Житомирщині сталася пожежа в костелі.

    пожежа Закарпаття медицина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ