Facebook допоміг закоханим зустрітися через 60 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Blackpool Gazette/SWNS Пара возз'єдналася через 60 років

Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися

Закохані Ерік і Елейн, які розлучилися більш як 60 років тому, знайшли один одного завдяки соцмережі Facebook і одружилися. Про це пише The Mashable.

Ще будучи семирічним хлопчиком, Ерік закохався в Елейн, найкращу подругу своєї сестри. Хлопчик був молодший від дівчинки на два роки і тримав свої почуття в секреті. Однак, його мати дізналася про таємне кохання Еріка і заборонила йому спілкуватися з дівчинкою.



Після закінчення школи вони втратили зв'язок і не спілкувалися більш як 60 років. Однак завдяки соцмережі Facebook знайшли один одного знову.



«Якби не Facebook, ми б ніколи не знайшли один одного», - зізнався Ерік.



Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися. Для весільної церемонії вони вибрали будівлю школи, в якій колись вчилися - нині це центр для проведення заходів.