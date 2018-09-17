Facebook допоміг закоханим зустрітися через 60 років
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Пара возз'єдналася через 60 років
Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися
Закохані Ерік і Елейн, які розлучилися більш як 60 років тому, знайшли один одного завдяки соцмережі Facebook і одружилися. Про це пише The Mashable.
Ще будучи семирічним хлопчиком, Ерік закохався в Елейн, найкращу подругу своєї сестри. Хлопчик був молодший від дівчинки на два роки і тримав свої почуття в секреті. Однак, його мати дізналася про таємне кохання Еріка і заборонила йому спілкуватися з дівчинкою.
Після закінчення школи вони втратили зв'язок і не спілкувалися більш як 60 років. Однак завдяки соцмережі Facebook знайшли один одного знову.
«Якби не Facebook, ми б ніколи не знайшли один одного», - зізнався Ерік.
Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися. Для весільної церемонії вони вибрали будівлю школи, в якій колись вчилися - нині це центр для проведення заходів.