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    Facebook допоміг закоханим зустрітися через 60 років

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    <p>Пара возз'єдналася через 60 років</p> - Facebook допоміг закоханим зустрітися через 60 років
    Фото: Blackpool Gazette/SWNS

    Пара возз'єдналася через 60 років

    Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися

    Закохані Ерік і Елейн, які розлучилися більш як 60 років тому, знайшли один одного завдяки соцмережі Facebook і одружилися. Про це пише The Mashable.

    Ще будучи семирічним хлопчиком, Ерік закохався в Елейн, найкращу подругу своєї сестри. Хлопчик був молодший від дівчинки на два роки і тримав свої почуття в секреті. Однак, його мати дізналася про таємне кохання Еріка і заборонила йому спілкуватися з дівчинкою.

    Після закінчення школи вони втратили зв'язок і не спілкувалися більш як 60 років. Однак завдяки соцмережі Facebook знайшли один одного знову.

    «Якби не Facebook, ми б ніколи не знайшли один одного», - зізнався Ерік.

    Через якийсь час після відновлення стосунків закохані вирішили одружитися. Для весільної церемонії вони вибрали будівлю школи, в якій колись вчилися - нині це центр для проведення заходів.

     

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