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    У світі

    У США затримали п'ятьох учасників штурму Капітолію

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    У США затримали п'ятьох учасників штурму Капітолію - У США затримали п'ятьох учасників штурму Капітолію
    У США затримали п'ятьох учасників штурму Капітолію

    П’ятьох осіб, пов’язаних з Proud Boys, заарештували за звинуваченням у змові

    Правоохоронні органи США затримала п'ятьох учасників заворушень у будівлі Капітолію у Вашингтоні. Вони належать до ультраправого руху Proud Boys.

    Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

    Повідомляється про трьох жителів штату Міссурі, які були затримані неподалік від міста Канзас-сіті, і двох вихідців з Аризони.

    Всіх п’ятьох затримали вранці 11 лютого. Це Вільям Крестман, Луї Енріке Колон і Крістофер Кюне (їх взяли під варту в Канзас-Сіті, штат Міссурі) та Корі та Фелісія Конольд (брат та сестра, заарештовані в Аризоні).

    ФБР повідомляє, що ці особи трималися гуртом всередині Капітолія під час штурму. Всі вони мали позначку у вигляді помаранчевої стрічки на одязі, носили шоломи та рукавички, один з них мав палицю, замасковану під прапор. Деяких з п’ятірки звинувачують у тому, що вони очолювали натовп, який продирався через кордон поліції.

    Їм інкримінується участь в масовій змові.

    Раніше стало відомо, що компанія Facebook допомагала правоохоронцям розпізнати учасників протестів в Вашингтоні і штурму Капітолію. Компанія допомагала слідчим після завершення нападу.

    6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. Унаслідок заворушень загинули п'ять осіб.

    Теги: США Facebook
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