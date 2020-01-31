Facebook оголосив про заходи протидії дезінформації про коронавірус



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Компанія повідомила про нововведення, за допомогою яких вона має намір допомогти користувачам отримувати більш достовірну інформацію про смертельний коронавірус

Компанія Facebook вжила заходів з метою обмежити поширення в соцмережі і належить їй Instagram дезінформації про коронавіруси 2019 nCoV.

Компанія повідомила про нововведення, за допомогою яких вона має намір допомогти користувачам отримувати більш достовірну інформацію про даний коронавірус.

Для цього планується застосовувати алгоритм фактологічної перевірки, який допоможе виявляти помилкові відомості і обмежувати їх тиражування в Facebook і Instagram.

Facebook обіцяє сповіщати про результати перевірок тих користувачів, які будуть намагатися не зумисне поділитися недостовірним контентом.

Компанія також збирається видаляти з соцмереж фейки про нібито дієвих засобах лікування пневмонії, спричиненої коронавірусом 2019 nCoV.

Аналогічна доля чекає авторів конспірологічних теорій про причини спалаху захворювання, здатних «завдати шкоди людям, які повірили в них». Як приклад наводяться твердження про чудодійний ефект вживання всередину чистячих засобів.

Нагадаємо, Всесвітня організації охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю, який вже забрав життя 213 людей.

перше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель. Станом на 28 січня в Китаї померли від нового коронавірусу 106 осіб, кількість підтверджених випадків зараження в країні сягнула 4515.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).