Facebook посилить контроль за рекламою через РФ

Користувачам потрібно буде пройти додатковий тест

Facebook введе додаткові тести для покупців реклами, з-за побоювань, що Росія з допомогою фейкових і оплачених новин буде втручатися в процес виборів в конгрес США в 2018 році. Про це повідомляє Associated Press. Користувачам, які захочуть розмістити рекламний пост з іменами кандидатів виборів в конгрес США, потрібно пройти додатковий тест



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Користувачам потрібно буде пройти додатковий тест

Facebook введе додаткові тести для покупців реклами, з-за побоювань, що Росія з допомогою фейкових і оплачених новин буде втручатися в процес виборів в конгрес США в 2018 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Користувачам, які захочуть розмістити рекламний пост з іменами кандидатів виборів в конгрес США, потрібно пройти додатковий тест — ввести з зображення автоматично генерований пароль, щоб продовжити покупку реклами.

Представники Facebook вважають, що таким чином вони зможуть убезпечити соціальну мережу від ботів, які публікують рекламні пости.

Додаткову перевірку введуть під час проміжних виборів, у листопаді 2018 року.

Представники компанії повідомляли, що в Facebook і Instagram виявили близько 3 тис. рекламних постів, які пов'язані з Росією

. Всі вони були опубліковані незадовго до і після президентських виборів 2016 року в США.