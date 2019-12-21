Facebook працює над власною операційною системою



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Власна операційна система може знадобитися Facebook для її шоломів віртуальної реальності Oculus VR

Компанія Facebook розробляє власну операційну систему. Так вона намагається позбутися залежності від операційної системи Android.

Про це повідомляє видання The Information із посиланням на віцепрезидента компанії з питань доповненої та віртуальної реальності Ендрю Босворта.

«Ми справді хочемо впевнитися в тому, що наступне покоління матиме місце й для нас. Ми не думаємо, що в цій справі можемо довірятися ринку чи конкурентам. Тож збираємося зробити її (операційну систему — ред.) самі», — сказав Босворт.

Очолюватиме розробку ОС Facebook колишній співавтор Windows NT Марк Луковські. Поки невідомо ані про назву майбутньої ОС, ані про її дизайн.

Видання The Next Web припускає, що власна операційна система може знадобитися Facebook для її шоломів віртуальної реальності Oculus VR, а також пристроїв відеозв’язку Portal.

Нагадаємо, компанія Apple працює над власною технологію супутникового зв'язку.