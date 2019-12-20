Британська компанія повідомила про витік даних більш 267 млн користувачів Facebook



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Доступ до бази даних з іменами, телефонами і іншими відомостями міг отримати будь-який користувач інтернету без пароля і реєстрації

Персональні дані понад 267 млн користувачів соціальної мережі Facebook виявилися в мережі у вільному доступі.

Про це повідомляє британська дослідницька компанія Comparitech.

Як зазначається, доступ до бази даних з іменами, телефонами і іншими відомостями міг отримати будь-який користувач інтернету без пароля і реєстрації.

Аналітики вважають, що хакери мали намір скористатися цією інформацією для масової розсилки спаму і фішингових атак. Відомо, що в більшості випадків були вкрадені дані американських користувачів.

У Comparitech з'ясували, що база була сформована хакерами з В'єтнаму. За даними дослідника з кібербезпеки Боба Дяченко, посилання на дані користувачів була також розміщене на хакерських форумах.

Повідомляється, що база була викладена в мережі 4 грудня. 14 грудня її виявив Дяченко та повідомив про це Facebook. Станом на 19 грудня доступ до даних закритий.

Поки невідомо, як особиста інформація користувачів могла потрапити до хакерів.

Нагадаємо, у Канаді хакери викрали базу даних мережі медичних лабораторій LifeLabs, що привело до витоку даних.