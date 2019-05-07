Facebook видалив майже 100 акаунтів і груп з російською пропагандою
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Розсилка
Видалені у соцмережі Facebook групи були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну
Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила ще майже 100 груп і облікових записів з російською пропагандою.
Про це повідомляється в блозі Facebook.
Зазначається, що видалено 97 акаунтів і груп, якими керували з території Росії і були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну. Адміністрація встановила, що фальшиві облікові записи використовувалися для управління сторінками і групами, поширення контенту та підвищення залученості користувачів.
Крім того, було видалено ще 21 аккаунт в Instagram, які були частиною мережевого втручання з Росії, націленого на Австрію, країни Балтики, Німеччину, Іспанію, Україну та Британію.
Нагадаємо, глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.
Джерело: РБК-Україна