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    Facebook видалив майже 100 акаунтів і груп з російською пропагандою

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    Facebook видалив майже 100 акаунтів і груп з російською пропагандою

    Видалені у соцмережі Facebook групи були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну

    Адміністрація соціальної мережі Facebook видалила ще майже 100 груп і облікових записів з російською пропагандою.

    Про це повідомляється в блозі Facebook.

    Зазначається, що видалено 97 акаунтів і груп, якими керували з території Росії і були сфокусовані на поширенні недостовірної інформації про Україну. Адміністрація встановила, що фальшиві облікові записи використовувалися для управління сторінками і групами, поширення контенту та підвищення залученості користувачів.

    Крім того, було видалено ще 21 аккаунт в Instagram, які були частиною мережевого втручання з Росії, націленого на Австрію, країни Балтики, Німеччину, Іспанію, Україну та Британію.

    Нагадаємо, глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту і додатку, а також запуск месенджера для робочого столу на персональному комп’ютері.

    Джерело: РБК-Україна

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