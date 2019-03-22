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    Facebook виправив збій, що розкрив мільйони паролів

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    Facebook виправив збій, що розкрив мільйони паролів

    Паролі були доступні лише для 20 тисяч працівників Facebook

    Facebook заявив про усунення технічних проблем, через які працівники компанії побачили паролі від сторінок мільйонів користувачів соцмережі. Про це повідомляє Reuters.

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    «У Facebook в четвер заявили про усунення багу, що зробив видимими для працівників компанії паролі мільйонів сторінок користувачів цієї соцмережі», - йдеться в повідомленні.

    У компанії, щоправда, уточнили, що ці паролі були доступні лише для 20 тисяч працівників Facebook та стосуються аж 2012 року. Ніхто, крім працівників компанії, їх не міг бачити.

    Як відомо, інформацію про видимість цих паролів було встановлено в січні цього року під час чергової безпекової перевірки всередині компанії. Цей баг стосувався переважно користувачів такої версії соцмережі як FacebookLite, що популярна через своє менше використання інтернет-трафіку – особливо на смартфонах.

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