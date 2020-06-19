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    Facebook видалив передвиборчу рекламу Трампа через нацистську символіку

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    <span>У Facebook заявили, що передвиборча реклама Дональда Трампа порушила політику соцмережі проти організованої ненависті</span> - Facebook видалив передвиборчу рекламу Трампа через нацистську символіку
    У Facebook заявили, що передвиборча реклама Дональда Трампа порушила політику соцмережі проти організованої ненависті
    Фото: Reuters

    У повідомленнях був присутній символ червоного перевернутого трикутника, який нацисти використовували для ідентифікації політичних в'язнів

    Facebook видалив передвиборчу рекламу Трампа через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині.

    Про це повідомляє BBC.

    «Facebook видалив рекламу кампанії з переобрання президента США Дональда Трампа, в якій був зображений символ, що використовувався в нацистській Німеччині», - йдеться в повідомленні.

    Дистанційна реклама була розміщена на Facebook-сторінках Трампа, Пенса і передвиборчої команди Трампа. У цих повідомленнях присутній символ червоного перевернутого трикутника, який нацисти використовували для ідентифікації політичних в'язнів.

    У Facebook заявили, що реклама порушила політику соцмережі проти організованої ненависті.

    «Ми не допускаємо символи, які представляють організації або ідеології, засновані на ненависті», - заявив глава політики безпеки соціальної мережі Натаніель Глайхер.

    Раніше глава Facebook Марк Цукерберг пояснив, чому Facebook не видалив пост Трампа щодо подій у МіннеаполісіЦукерберг залишив пост Трампа про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави».

    США вибори Дональд Трамп Facebook реклама
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