Facebook видалив передвиборчу рекламу Трампа через нацистську символіку

У Facebook заявили, що передвиборча реклама Дональда Трампа порушила політику соцмережі проти організованої ненависті

У Facebook заявили, що передвиборча реклама Дональда Трампа порушила політику соцмережі проти організованої ненависті

У повідомленнях був присутній символ червоного перевернутого трикутника, який нацисти використовували для ідентифікації політичних в'язнів

Facebook видалив передвиборчу рекламу Трампа через зображення перевернутого червоного трикутника, який використовували в нацистській Німеччині.

Про це повідомляє BBC.

«Facebook видалив рекламу кампанії з переобрання президента США Дональда Трампа, в якій був зображений символ, що використовувався в нацистській Німеччині», - йдеться в повідомленні.

Дистанційна реклама була розміщена на Facebook-сторінках Трампа, Пенса і передвиборчої команди Трампа. У цих повідомленнях присутній символ червоного перевернутого трикутника, який нацисти використовували для ідентифікації політичних в'язнів.

У Facebook заявили, що реклама порушила політику соцмережі проти організованої ненависті.

«Ми не допускаємо символи, які представляють організації або ідеології, засновані на ненависті», - заявив глава політики безпеки соціальної мережі Натаніель Глайхер.

Раніше глава Facebook Марк Цукерберг пояснив, чому Facebook не видалив пост Трампа щодо подій у Міннеаполісі. Цукерберг залишив пост Трампа про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави».