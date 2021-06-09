Фахівці склали список «експертів», які поширюють в ЗМІ проросійські та антизахідні наративи

Фахівці проаналізували антизахідні та проросійські наративи в українських онлайн-медіа у 2020–2021 роках

У топ прокремлівських та антизахідних сайтів увійшли «Страна.юа», 112.ua, ZIK, NewsOne, «Голос» і «Вєсті»

Інститут масової інформації виділив низку ЗМІ та експертів, які просувають проросійські та антизахідні наративи – в них найчастіше помічали фейки, маніпуляції та інформаційні кампанії, які проводилися одночасно з пропагандистськими медіа РФ. Про це повідомляється на сайті ІМІ.

Отже, у топ-6 прокремлівських та антизахідних сайтів увійшли «Страна.юа», 112.ua, ZIK, NewsOne, «Голос» і «Вєсті». Водночас медіаресурси лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука – 112.ua, ZIK NewsOne хоч і втратили частину аудиторії після введення санкцій РНБО, проте все ще залишаються відвідуваними, підкреслили в ІМІ.

Найчастіше ці ЗМІ розповідали про те, що Україною керують ззовні, що ескалація на сході країни – справа рук самих українців, а також про те, що Україна не відбулася як держава. З «антизахідних» тем популярними були «кінець легенди демократії в США» і «у Трампа вкрали перемогу на виборах», «Кінець легенди демократії, Байден – корупціонер».

Значна частина цих наративів іде як редакційний матеріал. Також антизахідні та проросійські наративи просували:

посадовець часів президентства Януковича Андрій Портнов;

заступниця головного редактора сайту «Страна» Світлана Крюкова;

працівниця сайту «Страна» Олеся Мєдвєдєва;

журналіст сайту «Страна» Олексій Романов;

лікарка Ольга Голубовська;

політолог Кость Бондаренко;

політолог Дмитро Співак;

адвокат Януковича Віталій Сердюк;

народний депутат ОПЗЖ Рінат Кузьмін;

народний депутат ОПЗЖ Вадим Рабінович;

народний депутат Андрій Деркач;

екснардеп Олександр Оніщенко;

екснардеп Давид Жванія.

Широко висвітлювалася тема про «успішна боротьба Росії проти коронавірусу, вакцина «Спутнік». Антизахідні та проросійські наративи просували:

адвокат Ігор Сєрков;

юрист Ростислав Кравець;

політолог Сергій Толстов;

політолог Валентин Гайдай;

політолог Олександр Лазарєв;

політолог Михайло Погребинський;

політолог Андрій Золотарьов;

політолог Олексій Якубін;

політолог Володимир Воля;

політолог Михайло Чаплига;

політолог Кирило Молчанов;

політолог Павло Рудяков;

експерт-міжнародник Руслан Бізяєв;

економіст Олексій Кущ;

аналітик Валентин Землянський;

блогер Олег Пономарьов;

журналіст Олексій Куракін;

народний депутат Віктор Медведчук;

народний депутат ОПЗЖ Юрій Загородний;

народний депутат ОПЗЖ Олег Волошин;

народний депутат ОПЗЖ Рінат Кузьмін;

ексдепутат Петро Симоненко;

ексдепутат Давид Жванія.

Також Інститут масової інформації окремо виділив матеріали про «зовнішнє управління» Україною. Значна частина цих наративів іде як редакційний матеріал. Також антизахідні та проросійські наративи просували:

політолог Руслан Бортнік;

політолог Денис Жарких;

політолог Кирило Сазонов;

політолог Олексій Якубін;

політолог Олексій Вороненко;

політолог Тарас Чорновол;

політолог Сергій Марков;

експерт-міжнародник Денис Пілаш;

експерт Сергій Розенбаум;

медиа-експертка Лариса Дроздова;

народний депутат Андрій Деркач;

народний депутат Віктор Медведчук;

народний депутат Василь Німченко;

народний депутат Максим Бужанський;

екснардеп Віталій Журавський;

Анатолій Шарій.

Дослідження ІМІ встановило, що шість сайтів, які протягом 2020–2021 років поширювали матеріали з антизахідними та проросійськими наративами, проводили цілі інформаційні кампанії маніпуляцій та дезінформації, сумарно мали понад 42 млн переглядів на місяць. Тепер же три сайти, які не потрапили під санкції, сумарно мають 31 млн переглядів на місяць (strana.ua – 25 млн, vesti.ua – 4 млн, golos.ua – 2 млн).

Тобто можна казати, що українська онлайн-аудиторія все ще піддається проросійським кампаніям маніпуляцій. І ці медіа з проросійськими власниками продовжують поширювати антизахідні та проросійські наративи.