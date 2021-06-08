СБУ провела обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія»

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, печатку «Партії Шарія» та банківські карти

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партії Шарія» та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, Печерський суд 2 червня наклав арешт на майно і банківські рахунки скандального блогера Анатолія Шарія. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. За словами журналіста, суд наклав арешт на майно Шарія, яке той «придбав на російські гроші». Йдеться про віллу в Іспанії, ще одне житло там і три банківські рахунку в іспанському, російському і люксембурзькому банках.

Тим часом, контррозвідка СБУ викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК «Укроборонпром». Він підозрюється в обслуговуванні літака Міноборони іноземної країни без отримання відповідного дозволу.