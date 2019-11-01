Федина про своє скандальне звернення: це було застереження для Зеленського



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Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина різко розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями

Нардепка заявила, що «в зоні бойових дій може статись усе»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Софія Федина назвала скандальне відео «застереженням» та реакцією на ставлення президента Зеленського до бійців.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу на каналі «Еспресо.TV».

«Ми реагували на ситуацію в Золотому та реагували на слова та ставлення президента Зеленського до військовослужбовців і ветеранів. Для мене як для волонтера - це був дуже неприпустимий момент, коли будь-хто, дозволяє собі зверхньо, зневажливо спілкуватися недоречними фразами з нашими захисниками, завдяки кому ми маємо сьогодні українську державу», - сказала Федина.

Вона сказала, що в зоні бойових дій може статись усе.

«Це було застереження для президента Зеленського, перебуваючи на передовій, там справді є небезпечно. Там дійсно стріляють, дійсно розриваються гранати, там дійсно в людей нерви на межі, там може статися все, що завгодно», - сказала нардеп.

Зазначимо, як сьогодні стало відомо, що справою народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини, яка розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями, буде займатися Державне бюро розслідувань.

Раніше в п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив відкриття кримінальної справи проти Федини.

У партії Порошенка назвали порушення кримінальних проваджень за висловлювання Федини та волонтерки Марусі Звіробій переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні.

Відзначимо, що заяву на Федину написав депутат з фракції Слуга народу Олександра Качура.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федина пізніше розповіла, що їй почали надходити погрози після цих висловлювань, після чого вона подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ. Проте, ці заяви у неї не прийняли, зазначивши, що в них відсутній склад злочину. Федина назвала це «подвійними стандартами».