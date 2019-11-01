Партія Порошенка зробила заяву щодо політичних переслідувань і обмежень свободи слова в Україні



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«Європейська солідарність» 1 листопада зробила заяву

У «ЄС» звернули увагу на коментар генерального прокурора, який «дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже «призначив» винною Софію Федину»

Порушення кримінальних проваджень за висловлювання члена фракції «Європейська солідарність» Софії Федини та волонтера Марусі Звіробій є переслідуванням за погляди та обмеженням свободи слова в Україні. Про це йдеться у заяві політсили, яку вони оприлюднили сьогодні.

Далі публікуємо увесь текст заяви «Єфропейської солідарності»:

Звертаємо увагу, що переслідування за висловлювання порушують статтю 34 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину «право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань».

Неприпустимим є коментар генерального прокурора, який дозволив собі проігнорувати презумпцію невинуватості і вже «призначив» винною Софію Федину.

Водночас ігноруючі факт держзради депутата від «Слуги Народу» Євгена Шевченка за його висловлювання в ефірі кремлівських телеканалів, з використанням риторики країни агресора щодо учасників протестних мітингів – ветеранів і волонтерів АТО / ООС.

Кричущими є і погрози журналістам в’язницею до 7-ми років з трибуни Верховної Ради народного депутата фракції «Слуга Народу» Богдана Яременко.

Нагадуємо, коли теперішній народний депутат від президентської партії Олександр Дубинський погрожував отруїти газом форум, де був президент, прем’єр, спікер і майже тисяча учасників – проти нього не порушувалось кримінальне провадження за тероризм і погрозу вбивством.

Теперішній президент, як ніхто інший користувався повною свободою слова. Його ніхто не переслідував ні за сцени розстрілу парламенту, ні за похорони діючого глави держави, ні за порівняння України з повією. Навіть такі екстравагантні форми критики безкарно існували, бо справжня свобода слова є надбанням України, що відрізняє її від Росії та інших недемократичних країн.

Вимагаємо закрити кримінальні провадження – не зачіпайте демократії в Україні, бо переслідуючи свободу слова ви зазіхаєте на зміну конституційного ладу. Адже такі підходи точно віддаляють Україну від Європи , руйнуючі її імідж та створюють атмосферу, аналогічну північному сусідові.

Зазначимо, як сьогодні стало відомо, що справою народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини, яка розкритикувала спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями, буде займатися Державне бюро розслідувань.

Раніше в п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив відкриття кримінальної справи проти Федини.

Відзначимо, що заяву на Федину написав депутат з фракції Слуга народу Олександра Качура.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Федина пізніше розповіла, що їй почали надходити погрози після цих висловлювань, після чого вона подала заяву в Генеральну прокуратуру і Міністерство внутрішніх справ. Проте, ці заяви у неї не прийняли, зазначивши, що в них відсутній склад злочину. Федина назвала це «подвійними стандартами».



